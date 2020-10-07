В Японії пошту доставлятиме робот, аби люди не заразилися коронавірусом
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Укрінформ
Японська компанія поштового зв’язку Japan Post Co. показала робота DeliRo, який самостійно може виконувати роль листоноші для мінімізації людського контакту на тлі пандемії коронавірусу в країні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
У роботі, розміром з інвалідний візок, встановлено декілька камер і сенсорів, аби він самостійно міг об’їжджати перепони на своєму шляху.
Сам DeliRo може перевозити вантаж до 30 кг із максимальною швидкістю до 6 кілометрів за годину.
Japan Post Co сподівається вже наступного року офіційно його використовувати для розвезення пошти.
Зазначається, що до кінця жовтня робот проходитиме фазу тестування, під час якої долатиме 700 м із крамниці у лікарні до місцевого поштового відділення в одному з районів Токіо за близько 25 хвилин.