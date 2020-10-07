В Японії пошту доставлятиме робот, аби люди не заразилися коронавірусом

Японська компанія поштового зв’язку Japan Post Co. показала робота DeliRo, який самостійно може виконувати роль листоноші для мінімізації людського контакту на тлі пандемії коронавірусу в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

У роботі, розміром з інвалідний візок, встановлено декілька камер і сенсорів, аби він самостійно міг об’їжджати перепони на своєму шляху.

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Сам DeliRo може перевозити вантаж до 30 кг із максимальною швидкістю до 6 кілометрів за годину.

Japan Post Co сподівається вже наступного року офіційно його використовувати для розвезення пошти.

Зазначається, що до кінця жовтня робот проходитиме фазу тестування, під час якої долатиме 700 м із крамниці у лікарні до місцевого поштового відділення в одному з районів Токіо за близько 25 хвилин.