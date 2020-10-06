Японцям пропонують страхуватися від роботів

Японська компанія Sompo Japan Insurance розробила новий вид страхування, що стосується виключно випадків тілесних ушкоджень або іншої шкоди, заподіяної роботами, які пересуваються автономно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У ситуації пандемії коронавірусу, коли необхідність дотримання соціальної дистанції підштовхує до спроб використання роботів для виконання найрізноманітніших завдань, одна з великих японських страхових компаній пропонує застрахуватися від нещасних випадків, спричинених роботами.

Дослідники по всій Японії тестують автономних роботів у таких видах діяльності, як перенесення товарів і дезінфекція приміщень.

Представник страхової компанії Sompo Japan Insurance Сінкай Масасі, констатував, що коронакриза спонукує звести до мінімуму пересування людей, у тому числі тих, хто забезпечує доставку товарів.

«Ми хочемо зробити свій внесок у цю сферу, запропонувавши спеціальне страхування від автономних роботів», - пояснив він.

Як зазначається, компанія Sompo Japan Insurance насамперед орієнтується на підприємства, університети та дослідницькі установи, які проводять випробування автономних роботів.