В Японії розробляють шкіру для роботів, яка відчуватиме біль

Японські науковці розробляють синтетичну шкіру, яка у майбутньому допоможе роботам “відчувати” біль.

Про це повідомляє портал Interesting Engineering.

“Команда дослідників із Університету Осаки працює над синтетичною шкірою, яка коли-небудь допоможе роботам “відчути” біль”, - йдеться у повідомленні.

Це в свою чергу повинно допомогти роботам співчувати живим людям.

За даними порталу, науковці встановлюють у штучну шкіру сенсори, які можуть відрізняти легке торкання від сильного удару.

На думку одного з дослідників Мінору Асади, цей крок допоможе роботам відчувати такий же біль, який відчувають люди.

Він також сподівається, що роботи зможуть у майбутньому розпізнавати біль й у живих людей.

Зазначається, що команда науковців уже розробила роботизовану дитячу голову, яка може змінювати вирази обличчя у відповідь на торкання її синтетичної шкіри.

Як повідомлялося, Організація космічних досліджень і розробок Індії (ISRO) представила першого “робота-астронавта” Vyom Mitra, який цього року буде відправлений у космос.