Apple анонсувала ймовірну дату виходу iPhone 12

Компанія Apple анонсувала нову презентацію своїх гаджетів на 13 жовтня 2020-го: прогнозується, що представники корпорації покажуть наступне покоління смартфонів iPhone 12.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Назва майбутньої презентації «Hi, Speed» — це гра слів у англійській мові, яка буквально означає «привіт, швидкість», але також співзвучна з «висока швидкість». Таким чином компанія може натякати на підтримку мережі 5G в усіх iPhone 12.

Презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Раніше кілька видань з посиланням на джерела у нідерландському офісі Apple також повідомили, що презентація нового модельного ряду смартфонів iPhone пройде 13 жовтня цього року.

Очікується вихід чотирьох моделей iPhone 12: вартість найменшого iPhone 12 з 5,4-дюймовим екраном складе від 600 доларів і це буде нова модель, аналогів якої немає у попередніх поколіннях лінійок iPhone.

Базовий iPhone 12 з 6,1-дюймовим дисплеєм продаватимуть за ціною від $750, а цінник топових версій iPhone 12 Pro і Pro Max складе від 1000 і 1100 доларів відповідно.

Смартфони мають укомплектувати новим процесором A14 Bionic, OLED-дисплеями і модулем 5G. У топовій версії iPhone 12 Pro Max очікується датчик LiDAR для «поліпшеної фотографії та доповненої реальності».