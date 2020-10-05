iPhone 12: новий смартфон, який Apple не показала

15 вересня пройшла перша осіння презентація Apple. Фанати чекали, що побачать новий смартфон — iPhone 12, але анонс не відбувся. Купертинівська команда показала смарт-годинник і «повітряний» планшет.

А ось презентація смартфона була відкладена і поки користувачі залишаються в здогадах. Дату виходу бренд не називає, але, ймовірніше, це буде перша половина жовтня.

Незважаючи на спроби Apple створити ореол секретності, частина інформації про новинку вже відома. Так, купити Apple iPhone 12 можна буде в чотирьох модифікаціях. Користувачів очікують дві базові моделі з діагоналлю корпусу 5,4 і 6,1 дюйма, і дві Pro-версії з діагоналлю 6,1 і 6,7 дюйма.

Оновлений зовнішній вигляд iPhone 12

Незалежно від моделі та розміру зовнішній вигляд гаджета отримає ряд серйозних змін:

Зміна форм-фактора — замість вже звичних заокруглених країв користувачі побачать корпус з рівними, злегка загостреними кутами.

Скорочення рамок по периметру на 40%.

Зменшення «чубчика» в 2,5 раза.

Додавання четвертого об'єктива в блок камер для Pro-версій.

Технічні зміни Айфон 12

Технічні характеристики будуть залежати від моделі, як і завжди. Але все-таки смартфони отримають деякі загальні нововведення:

Оснащення надпотужним центральним процесором A14 Bionic — це перший мобільний чіп, побудований за 5-нанометровим техпроцесом. Його показали в роботі з «повітряним» планшетом iPad Air 4. Тому можна говорити, що Apple iPhone 12 чекають ідентичні зміни — зростання продуктивності на 40%, прискорення графіки на 30% і 10-кратне збільшення швидкості виконання обчислювальних операцій.

6 Гб оперативної пам'яті швидкодіючого стандарту GDDR6.

Стартовим варіантом тепер буде 128 Гб, від версії на 64 Гб компанія планує відмовитися. Максимальний обсяг сховища складе 1 Тб, але буде доступний тільки для Pro-версій.

Оснащення енергоефективними екранами, виконаними на базі OLED-технології. Частота оновлення зображення на дисплеї будь-який з версій Айфон 12 складе 120 ГГц.

Характеристики камер в iPhone 12

З високою ймовірністю молодші версії отримають блок камер, такий же як і у базової моделі 11-го покоління. У блок увійде надширококутний і основний об'єктив на 12 Мп.

З Pro-версіями ситуація цікавіша. Гаджети оснастять такими об'єктивами:

Основний з роздільною здатністю 64 Мп.

Ультраширококутний на 16 Мп і кутом огляду 120 °.

Телескопічний з можливістю багаторазового наближення і дозволом в 16 Мп.

Додатковий 3D LiDAR сенсор.

Фото з відкритих джерел