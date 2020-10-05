Марс наблизиться до Землі найближче за 15 років

Червона планета Марс у вівторок, 6 жовтня, наблизиться до Землі на максимальну близьку відстань впродовж наступних 15 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceAlert.

Відстань між двома планетами скоротиться до 62,1 мільйона кілометрів. Саме ця відстань стане найближчою між вказаними планетами впродовж наступних 15 років. Потім вони знову почнуть віддалятися.

За даними астрономів, Марс можна буде побачити на власні очі без допомоги телескопа.

Тієї ночі також у небі буде незначна кількість зірок, через що люди також зможуть побачити Юпітер і Сатурн.

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Зазначається, що найближча «зустріч» між Марсом і Землею була зареєстрована у 2003 році. Тоді відстань між двома планетами становила «всього» 55,7 мільйона кілометрів.