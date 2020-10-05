SpaceX знову перенесла запуск тринадцятої місії Starlink

Американська компанія Ілона Маска SpaceX вп’яте скасувала запуск 13-ї місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері компанії.

«Ми відмовляємося від сьогоднішнього запуску місії Starlink через погіршення погодних умов на полігоні. Команда готується до можливості запуску завтра о 7:29 ранку за тихоокеанським часом (14:29 за Києвом); прогноз погоди на 70% сприятливий для вильоту», - йдеться у твіті.

Планується, що стартувати Falcon 9 буде з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида.

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Попередній успішний запуск 12-ї партії інтернет-супутників системи Starlink відбувся 3 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, SpaceX планує спочатку збільшити кількість інтернет-супутників Starlink на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.