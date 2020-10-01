SpaceX втретє перенесла запуск тринадцятої місії Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска вже третій раз відклала запуск ракети-носія Falcon 9 із 13-ї місії інтернет-супутниками Starlink. Цього разу через проблеми з позаштатними показниками датчиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттер.

«Відмовляємося від сьогоднішнього запуску місії Starlink через проблеми з позаштатними показниками датчиків», - зазначили у SpaceX.

У компанії пообіцяли оголосити нову дату запуску після її узгодження з космодромом.

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За даними порталу Click Orlando, запуск ракети-носія Falcon 9 був скасований всього за 18 секунд до зльоту.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX Ілона Маска вдруге відклала запуск ракети-носія Falcon 9 із 13-ї місії інтернет-супутниками Starlink через погані погодні умови.

SpaceX планує спочатку збільшити кількість інтернет-супутників Starlink на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.