SpaceX втретє перенесла запуск тринадцятої місії Starlink
Укрінформ
Компанія SpaceX Ілона Маска вже третій раз відклала запуск ракети-носія Falcon 9 із 13-ї місії інтернет-супутниками Starlink. Цього разу через проблеми з позаштатними показниками датчиків.
Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттер.
«Відмовляємося від сьогоднішнього запуску місії Starlink через проблеми з позаштатними показниками датчиків», - зазначили у SpaceX.
У компанії пообіцяли оголосити нову дату запуску після її узгодження з космодромом.
За даними порталу Click Orlando, запуск ракети-носія Falcon 9 був скасований всього за 18 секунд до зльоту.
Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX Ілона Маска вдруге відклала запуск ракети-носія Falcon 9 із 13-ї місії інтернет-супутниками Starlink через погані погодні умови.
SpaceX планує спочатку збільшити кількість інтернет-супутників Starlink на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.