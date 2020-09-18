SpaceX вдруге відклала запуск тринадцятої місії Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск ракети-носія Falcon 9 із 13-ї місії інтернет-супутниками Starlink через погані погодні умови.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттер.

"Відмовляємося від запуску Starlink 18 вересня через погоду в районі посадкової зони (ракети – ред.), яка, ймовірно, збережеться впродовж кількох днів", - повідомили у SpaceX.

У компанії також додали, що нову дату запуску ракети-носія Falcon 9 із 13-ю місією інтернет-супутниками Starlink анонсують, коли вона буде підтверджена.

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Вчора у компанія Маска також оголосили про відкладення запуску ракети через проблеми з посадковою зоною. При цьому наголошувалося, що з самою ракетою та її вантажем усе гаразд.

Як відомо, SpaceX планує спочатку збільшити кількість інтернет-супутників Starlink на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.