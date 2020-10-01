У центрі Чумацького Шляху знайшли залишки іншої галактики

Частина зірок скупчення, яке оточує чорну діру в центрі Чумацького Шляху, може бути "чужою".

Про це повідомляє Naked science, передає Укрінформ.

Астрономи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі заявили, що скупчення з'явилися в результаті поглинання карликової галактики

Науковці дослідили близько 700 тьмяних гігантів, які знаходяться в межах 20 світлових років від центральної чорної діри.

Спостереження дозволили виявити серед них дві окремих групи, які розрізняються за складом і рухом.До меншої групи входить близько 7% таких зірок, які відрізняються низькою металічністю, вміст елементів важчих за водень і гелій в них виявився майже в три рази нижчим, ніж у Сонця. А ось у більшості зірок металічність вища, ніж у нашої зірки. Обертаються навколо центру ці дві популяції також під різними кутами. Все це, на думку авторів, свідчить, що нечисленна група зірок - залишок окремого скупчення.