Чутки про появу нових iPhone підняли акції Apple

Вартість акцій компанії Apple продовжує зростати на тлі спекуляції щодо можливої дати представлення нових iPhone.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Після того, як Apple не представив нові iPhone, вартість однієї акції компанії, станом на 18 вересня, впала до 106,84 доларів США. Однак, з того часу вартість акцій Apple почала зростати на тлі чуток щодо дати представлення нових iPhone.

Наразі вартість однієї акції компанії становить $114,96.

Очікується, що Apple представить серію із чотирьох нових iPhone 12, зокрема, вперше з доступом до 5G, вже 13 жовтня.

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Самі пристрої можуть бути доступні для публіки з 23 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, американський виробник електронної продукції та програмного забезпечення компанія Apple провела традиційну осінню презентацію, оголосивши про вихід у продаж нових Apple Watch, а також iPad і iPad Air.

Фото: EPA/UPG