Apple 13 жовтня може презентувати одразу чотири нових iPhone

Компанія Apple може провести презентацію нових iPhone вже 13 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AppleInsider.

За словами співрозмовника, після презентації у вівторок, 13 жовтня, попередні замовлення нових iPhone можуть вже розпочатися у п’ятницю, 16 жовтня.

Очікується, що Apple одразу представить чотири "iPhone 12". Для компанії це стануть перші iPhone з підтримкою 5G.

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Зазначається, що 15 вересня Apple провела традиційну осінню презентацію, оголосивши про вихід у продаж нових Apple Watch, а також iPad і iPad Air. Однак, на відміну від попередніх років, цьогоріч не були представлені нові iPhone.

Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що компанія Apple може представити iPhone 12 з підтримкою 5G не раніше жовтня цього року.

Фото з сайту appleinsider.com