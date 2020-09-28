Google Meet обмежить тривалість безкоштовних онлайн-зустрічей до 60 хвилин

Компанія Google 30 вересня планує лімітувати тривалість безкоштовних відеоконференцій у застосунку Meet, що тимчасово не потребував оплати за використання з квітня цього року.

Про це повідомляє PCMag, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що з початку цього тижня безкоштовну версію застосунку обмежать до 60-хвилинних відеоконференцій. З квітня будь-який користувач міг створити зустріч із кількістю учасників до 100 осіб та використовувати застосунок необмежений час.

Як відмічає The Verge, речник Google повідомив, що у компанії немає планів щодо продовження строку безкоштовного використання. Застосунок Meet повернеться до попередніх варіантів використання.

Після 30 вересня Google також обмежить безкоштовні умови використання деяких функцій G Suite та G Suite for Education. Відтепер зустрічі до 250 осіб, прямі трансляції на одному домені та можливості зустрічати записи зустрічей у Google Drive більше не будуть доступними для користувачів, що не платять за використання G Suite. Як правило, вони коштують $25 на місяць, проте функції були безкоштовними для всіх, а Google Meet не мав часових обмежень.

PCMag зазначає, що Google Meet — один із безкоштовних сервісів відеоконференцій, що набув популярності із поширенням пандемії коронавірусу. Його конкурентом, додатком Zoom, у квітні користувалися 300 мільйонів осіб щодня, а кількість користувачів Meet за той самий період сягнула 100 мільйонів на день.