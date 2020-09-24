Астероїд пролетів на рекордо малій відстані до Землі

Астероїд пролетів на рекордо малій відстані до Землі

Укрінформ
Астроїд 2020 SW пролетів неподалік Землі на відстані близько 22 тисяч кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

У середньому відстань між Місяцем та планетою Земля становить 384 000 км, або розмір 30 земних куль.

Астероїд пролетів біля Землі на відстані у близько 2,1 земних куль близько о 14-й годині за київським часом. Швидкість руху космічного каменю становить 27 720 км за годину.

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Його розмір, за попередніми даними, 4,4-9,9 метрів у довжину.

Зазначається, що 2020 SW був виявлений лише минулого тижня – 18 вересня.

Наступний «візит» цього астероїда очікується не раніше 3 червня 2029 року.

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