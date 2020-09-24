Астероїд пролетів на рекордо малій відстані до Землі

Астроїд 2020 SW пролетів неподалік Землі на відстані близько 22 тисяч кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

У середньому відстань між Місяцем та планетою Земля становить 384 000 км, або розмір 30 земних куль.

Астероїд пролетів біля Землі на відстані у близько 2,1 земних куль близько о 14-й годині за київським часом. Швидкість руху космічного каменю становить 27 720 км за годину.

Його розмір, за попередніми даними, 4,4-9,9 метрів у довжину.

Зазначається, що 2020 SW був виявлений лише минулого тижня – 18 вересня.

Наступний «візит» цього астероїда очікується не раніше 3 червня 2029 року.