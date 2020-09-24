Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км

Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км

Укрінформ
Німецький автовиробник Volkswagen представив новий електричний кросовер 2021 Volkswagen ID.4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В електрокарі вбудовано батарею потужністю в 82 кВт за годину та електричний двигун потужністю 201 кінська сила.

Електрокар 2021 Volkswagen ID.4. зможе проїхати 402 км без підзарядки.

Зазначається, що у 2021 році компанія має намір представити більш сильну версію ID.4 з потужністю двигуна у 302 кінських сил.

У Volkswagen також стверджують, що новий електрокар можна зарядити з 5% до 80% за близько 38 хвилин.

Автомобіль буде доступний у шістьох кольорах: білому, чорному, сірому, сріблястому, синьому та червоному.

Стартова ціна до оподаткування становить 39 995 доларів США. Перші продажі розпочнуться у першому кварталі наступного року.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска представила новий електрокар Model S Plaid із запасом ходу без підзарядки понад 837 км.

Фото: Volkswagen

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