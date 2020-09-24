Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км

Німецький автовиробник Volkswagen представив новий електричний кросовер 2021 Volkswagen ID.4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В електрокарі вбудовано батарею потужністю в 82 кВт за годину та електричний двигун потужністю 201 кінська сила.

Електрокар 2021 Volkswagen ID.4. зможе проїхати 402 км без підзарядки.

Зазначається, що у 2021 році компанія має намір представити більш сильну версію ID.4 з потужністю двигуна у 302 кінських сил.

У Volkswagen також стверджують, що новий електрокар можна зарядити з 5% до 80% за близько 38 хвилин.

Автомобіль буде доступний у шістьох кольорах: білому, чорному, сірому, сріблястому, синьому та червоному.

Стартова ціна до оподаткування становить 39 995 доларів США. Перші продажі розпочнуться у першому кварталі наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска представила новий електрокар Model S Plaid із запасом ходу без підзарядки понад 837 км.

Фото: Volkswagen