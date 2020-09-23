Кубик Рубіка вагою два грами представили у Японії

В японській столиці Токіо представили алюмінієвий кубик Рубіка з вагою лише 2 грами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Довжина кожної сторони іграшки, яка була розроблена японською компанією MegaHouse Corp, становить 9,9 міліметра. Вартість одного екземпляра сягає 1 880 доларів США.

На заході загалом було представлено 1 600 моделей іграшки-головоломки.

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Зазначається, що найменший у світі кубик Рубіка був представлений в Японії з нагоди 40-річчя його появи в країні. Тоді, за перший рік продажів, у Японії було куплено чотири мільйони екземплярів.

Кубик Рубіка - механічна головоломка, яку винайшов 1974 року угорський скульптор і винахідник Ерньо Рубік. Перший світовий чемпіонат зі збирання кубика Рубіка, організований Книгою рекордів Гіннеса, відбувся у Мюнхені 13 березня 1981 року.

Фото: KYODO NEWS