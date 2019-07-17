Штучний інтелект навчився збирати кубик Рубіка за секунду

Вчені з Каліфорнійського університету розробили штучний інтелект, що навчився складати кубик Рубіка ефективніше за людину.

Про це повідомляє Nature Machine Intelligence.

Штучна нейронна мережа DeepCubeA знаходить рішення, рухаючись у зворотному напрямку. Вона використовує принципово відмінний від людської логіки метод і "прокручує" ходи в порядку - від уже складеного кубика до першого ходу.

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DeepCubeA збирала кубики Рубіка на тестах, у середньому, за 20 ходів, обравши в 60,3% випадків найліпше рішення - в тому числі, за рекордну одну секунду.

Світовий рекорд збирання людиною складає близько чотирьох секунд. Людям, які вміють збирати кубик Рубіка, для виконання завдання, як правило, потрібно близько 50 рухів. Середній показник штучного інтелекту - 28 рухів.