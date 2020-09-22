У Британії можуть заборонити продаж авто на бензині вже з 2030 року — ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Очікується, що британський уряд оголосить про прискорення переходу на електромобілі цього року – це буде одним з напрямків нової енергетичної політики, спрямованої на відновлення економіки після пандемії коронавірусу.
Раніше уряд консультувався щодо перенесення крайнього терміну продажу нових автомобілів, що забруднюють довкілля, з 2040 на 2035 рік. Однак тепер він може зайняти більш амбітну позицію, отримавши запевнення, що інфраструктура Британії буде готова впоратися з переходом на електромобілі.
Тим часом Франція планує заборонити продаж нових автомобілів на бензині та дизелі з 2040 року, а Німеччина, Ірландія та Нідерланди - з 2030-го. Норвегія ж запровадить таку заборону у 2025 році.