У Британії можуть заборонити продаж авто на бензині вже з 2030 року — ЗМІ

У Британії можуть запровадити заборону на продаж автомобілів на викопному паливі вже з 2030 року, а не з 2040-го, як передбачалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Очікується, що британський уряд оголосить про прискорення переходу на електромобілі цього року – це буде одним з напрямків нової енергетичної політики, спрямованої на відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

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Раніше уряд консультувався щодо перенесення крайнього терміну продажу нових автомобілів, що забруднюють довкілля, з 2040 на 2035 рік. Однак тепер він може зайняти більш амбітну позицію, отримавши запевнення, що інфраструктура Британії буде готова впоратися з переходом на електромобілі.

Тим часом Франція планує заборонити продаж нових автомобілів на бензині та дизелі з 2040 року, а Німеччина, Ірландія та Нідерланди - з 2030-го. Норвегія ж запровадить таку заборону у 2025 році.