Чотири камери і потужна батарея: Realme представила новий бюджетний смартфон

Китайська компанія Realme представила новий смартфон Realme C17 із чотирма камерами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.

Realme C17 має 16,5-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю HD+.

У смартфон вбудований акумулятор Snapdragon 460 та батарея потужністю 5 000 ампер за годину.

Операційна пам'ять пристрою становить 6Гб, а внутрішня 128 Гб. Всього у смартфоні встановлені чотири камери - 13Мп, 8Мп та дві по 2Мп.

Перші продажі смартфону, який буде доступний у зеленому й синьому кольорах, розпочнуться вже 22 вересня.

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Вартість одного Realme C17 сягає близько 190 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy Z Fold2, який має підтримку 5G.

Фото: www.gsmarena.com