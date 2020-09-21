Чотири камери і потужна батарея: Realme представила новий бюджетний смартфон
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Укрінформ
Китайська компанія Realme представила новий смартфон Realme C17 із чотирма камерами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.
Realme C17 має 16,5-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю HD+.
У смартфон вбудований акумулятор Snapdragon 460 та батарея потужністю 5 000 ампер за годину.
Операційна пам'ять пристрою становить 6Гб, а внутрішня 128 Гб. Всього у смартфоні встановлені чотири камери - 13Мп, 8Мп та дві по 2Мп.
Перші продажі смартфону, який буде доступний у зеленому й синьому кольорах, розпочнуться вже 22 вересня.
Вартість одного Realme C17 сягає близько 190 доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy Z Fold2, який має підтримку 5G.
Фото: www.gsmarena.com