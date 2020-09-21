Випромінювання від мобільних телефонів може вбивати комах

Випромінювання мобільних телефонів могло сприяти різкому зменшенню популяції комах, що останніми роками спостерігалося у більшій частині Європи.

Такі результати дослідження Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття оприлюднило Courthouse News Service, передає Укрінформ.

Крім пестицидів та втрати природного середовища "негативний вплив на світ комах імовірно чинить, підвищений рівень електромагнітного випромінювання", зазначається у дослідженні, що було представлене у Штутгарті.

Аналіз 190 наукових досліджень здійснили Німецький союз охорони природи та біорізноманіття, а також дві громадські організації з Німеччини та Люксембургу. З 83 досліджень, які визнані науково важливими, 72 показали, що випромінювання негативно впливає на бджіл, ос та мух.

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Наслідки впливу на комах різноманітні: від зниження здатності орієнтуватися через дію магнітних полів до пошкодження генетичного матеріалу та личинок.

Також дослідники стверджують, що мобільні телефони та радіація від Wi-Fi відкривають кальцієві канали у певних клітинах, і вони поглинають більше іонів кальцію. Це може спровокувати біохімічну ланцюгову реакцію у комах, що призводить до порушення циркадних ритмів та ураження імунної системи.

"Тема незручна для багатьох з нас, оскільки вона є частиною наших повсякденних звичок, а за технологіями мобільного зв'язку стоять потужні економічні інтереси", — зазначив Йоганнес Енссл, глава Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття в штаті Баден-Вюртемберг.

Разом з тим науковець підкреслив, що дослідження показує необхідність під час аналізу причин різкого зниження популяції комах враховувати вплив усіх можливих причин.