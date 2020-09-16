Один із найбільших американських виробників вантажівок Kenworth представив дві електричні вантажівки K270E та K370E.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

За даними компанії, на K270E встановлений акумулятор із потужністю в 141 кВт за годину, що дозволяє вантажівці проїхати 160 км без підзарядки. Запас ходу електричної вантажівки K370E, з акумулятором потужністю у 282 кВт за годину, становить до 322 км.

Читайте також: Tesla вироблятиме електровантажівки у Техасі

Також клієнти зможуть обирати між електричними двигунами з потужністю в 355 та 469 кінських сил.

У США представили електровантажівку з запасом ходу понад 300 кілометрів // Фото: electrek.co

Очікується, що перші вантажівки будуть реалізовані наприкінці цього року.

Читайте також: У Швеції представили електровантажівку із запасом ходу до 200 км

Як повідомляв Укрінформ, шведський стартап із виробництва електрокарів Volta Trucks представив електричну вантажівку Volta Zero з запасом ходу до 200 км.