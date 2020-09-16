У США представили електровантажівку з запасом ходу понад 300 кілометрів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.
За даними компанії, на K270E встановлений акумулятор із потужністю в 141 кВт за годину, що дозволяє вантажівці проїхати 160 км без підзарядки. Запас ходу електричної вантажівки K370E, з акумулятором потужністю у 282 кВт за годину, становить до 322 км.
Також клієнти зможуть обирати між електричними двигунами з потужністю в 355 та 469 кінських сил.
У США представили електровантажівку з запасом ходу понад 300 кілометрів // Фото: electrek.co
Очікується, що перші вантажівки будуть реалізовані наприкінці цього року.
Як повідомляв Укрінформ, шведський стартап із виробництва електрокарів Volta Trucks представив електричну вантажівку Volta Zero з запасом ходу до 200 км.