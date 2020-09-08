Ізраїльська компанія створила літаючий автомобіль

Ізраїльська компанія Urban Aeronautics створила прототип літаючого автомобіля, який може підніматися над землею за допомогою двох компресорів у корпусі.

Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає Укрінформ.

Генеральний директор Urban Aeronautics Рафі Йоелі зазначив, що винахід компанії скоро з’явиться на ринку. Літаючий автомобіль використовуватиметься як у військових, так і в цивільних цілях. Компанія планує працювати над розробкою двох моделей: CityHawk and the Falcon XP.

В основі технології, що забезпечує політ, - водневі паливні елементи. Водень має щільність енерговиділення, яка в 60 разів потужніша, ніж у звичайних батареях, і втричі вища від реактивного палива.

Читайте також: Японський літаючий автомобіль здійснив перший політ з людиною

Як зазначає The Jerusalem Post, це також "зелене" рішення, оскільки водневий двигун виділяє водяну пару, тобто не лишає вуглецевого сліду.

Йоелі повідомив, що конкретної ціни та дати випуску машини поки немає. Він додав, що перші моделі будуть дорогими, поки літаючі автомобілі не почнуть виготовлятися масово.

Фото: Urban Aeronautics