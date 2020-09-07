До 4G в Україні підключили вже близько 18,8 тисячі населених пунктів

У серпні цього року 2377 населених пунктів України було підключено до 4G. Таким чином в країні підключено до мережі вже 18794 населених пункти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.

Зазначається, що у серпні до 4G була підключена найбільша кількість населених пунктів за місяць від початку року. У 1209 населених пунктах 4G з'явився вперше.

Відтак, протягом серпня 512966 українців в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях отримали 4G вперше.

Більша частина нових населених пунктів підключена до 4G у діапазоні 900 МГц. "Саме завдяки можливості працювати у цьому діапазоні частот оператори більш ніж удвічі прискорились із покриттям високошвидкісним мобільним інтернетом території України", - підкреслили в Мінцифри.

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У вересні до швидкісного інтернету будуть підключені населені пункти Вінницької, Одеської, Київської областей. До кінця року на черзі Черкаська, Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська області.

Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у віддалених населених пунктах завдяки використанню частот діапазону 900 МГц. З цією метою у липні 2020 оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг).