В Індії створили екологічні акумулятори, утричі ефективніші за сучасні

Вчені Індійського технологічного інституту у Бомбеї та університету Шив Надара розробили технологію виготовлення літій-сульфурних батарей, безпечних для довкілля та втричі енергоефективніших за літій-іонні акумулятори, які користуються найбільшим попитом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Economic Times.

Технологія літій-сульфурних батарей базується на принципах “зеленої” хімії. Як катодні матеріали при виробництві використовуються побічні продукти нафтової промисловості, зокрема сірка, а також агровідходи, наприклад, карданол, який є продуктом переробки горіхів кеш’ю, та евгенол, або ж олія гвоздики.

Дослідники заявили, що технологія може допомогти у галузях з виробництва гаджетів, електромобілів та дронів.

“Електромобіль, що використовує літій-сульфурний акумулятор, збільшить пробіг без дозарядки з 400 до 1600 кілометрів, при цьому нова батарея значно компактніша та набагато безпечніша у використанні, ніж традиційні літій-іонні акумулятори. У перспективі можна буде здійснити поїздку з Делі до Мумбаї із одним зарядженням, і при цьому енергія ще залишиться”, - зазначив доцент Університету Шив Надара Бімлеш Лохаб.