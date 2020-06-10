Китай готовий виробляти батареї для електрокарів, термін "життя" - 16 років

Китайська компанія Contemporary Amperex Technology Co. Ltd готова виробляти батареї для електрокарів, які працюватимуть впродовж 16 років замість нинішніх восьми.

Про це повідомляє портал ht auto.

«Contemporary Amperex Technology Co. Ltd готова до виробництва батарей, які працюватимуть 16 років та впродовж 2 мільйонів кілометрів», - йдеться у повідомлені.

За словами директора компанії Женга Юкуна, нині строк гарантії батарей для електричних авто становить близько 241 400 кілометрів та 8 років.

Він додав, що такі більш потужні батареї коштуватимуть на близько 10% дорожче за поточні.

У компанії заявляють, що нові батареї можна буде переносити в електрокари, і більше не буде потрібно купувати нову батарею для нового автомобіля й, відповідно, буде заощаджено на його вартості.

Зазначається, що минулого року автовиробник електрокарів Tesla від Ілона Маска вже заявив, що працює над розробкою батареї, яка може працювати впродовж понад мільйон кілометрів.