Австралійські вчені створили електронну шкіру, яка

Австралійські вчені створили електронну шкіру, яка "відчуває" біль

Укрінформ
Команда дослідників Мельбурнського королівського технологічного інституту розробила штучну електронну шкіру, яка реагує на біль так само, як справжня.

Цей винахід запроваджує нові можливості у сфері протезування, “розумної” робототехніки та шкірних трансплантатів, передає Укрінформ з посиланням на SciTechDaily.

Девайс імітує майже миттєву реакцію зворотного зв’язку і може реагувати на хворобливі відчуття зі швидкістю руху нервових сигналів до мозку.

Член групи дослідників Мадху Баскаран зазначив, що прототип, який сприймає біль, є значним прогресом у напрямку біомедичних технологій та робототехніки наступного покоління.

“Шкіра - це найбільший орган чуття нашого тіла за складними функціями, як-от надсилання попереджувальних сигналів при виникненні болю, - додав Баскаран. - Жодні технології дотепер не могли імітувати це відчуття. Наша штучна шкіра реагує миттєво, коли тиск, тепло і холод сягають критичного рівня як подразники. Це крок уперед у розвитку систем зворотного зв’язку, які необхідні для розробки “розумного” протезування та робототехніки”.

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Дослідження було підтримано Австралійською дослідницькою радою та проведено у дослідницькому центрі університету нановиготовлення та розробки пристроїв.

Фото: RMIT University

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