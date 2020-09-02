Індія заборонила понад 100 додатків, пов’язаних із Китаєм
Укрінформ
Влада Індії заборонила використання в країні 118 мобільних додатків, що мають китайське походження. У тому числі – популярну онлайн-гру.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Так, серед нових заборонених додатків популярна онлайн-гра PUBG, а також аплікація для знайомств Baidu.
Раніше ж індійський уряд із міркувань національної безпеки заборонив 59 додатків, які походять із Китаю – в тому числі знамениту та вкрай популярну в Індії соцмережу TikTok.
Варто зазначити, що така «цифрова війна» Індії проти китайського софту відбувається на тлі напруженої ситуації на китайсько-індійському кордоні в Гімалаях.
Як повідомлялося, в червні там відбулися сутички між військовими обох країн, які завершилися загибеллю щонайменше 20 індійських солдатів.
Згідно зі супутниковими знімками, Китай збудував на цій ділянці кордону нові оборонні споруди.
Фото: PUBG