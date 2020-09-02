Індія заборонила понад 100 додатків, пов’язаних із Китаєм

Влада Індії заборонила використання в країні 118 мобільних додатків, що мають китайське походження. У тому числі – популярну онлайн-гру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Так, серед нових заборонених додатків популярна онлайн-гра PUBG, а також аплікація для знайомств Baidu.

Раніше ж індійський уряд із міркувань національної безпеки заборонив 59 додатків, які походять із Китаю – в тому числі знамениту та вкрай популярну в Індії соцмережу TikTok.

Варто зазначити, що така «цифрова війна» Індії проти китайського софту відбувається на тлі напруженої ситуації на китайсько-індійському кордоні в Гімалаях.

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Як повідомлялося, в червні там відбулися сутички між військовими обох країн, які завершилися загибеллю щонайменше 20 індійських солдатів.

Згідно зі супутниковими знімками, Китай збудував на цій ділянці кордону нові оборонні споруди.

Фото: PUBG