Американські інженери створили "інтерактивний" папір

Інженери університету Пердью у США розробили процес друку, що дозволяє перетворити папір на клавіатуру для ноутбука.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gizmodo.

Новий процес друку передбачає покриття паперу або картону “молекулами з високим вмістом фтору”. Цей метод робить папір стійким до пилу та води, тобто на ньому можна друкувати у декілька шарів і не розмити чорнило.

Згідно з доповіддю, опублікованою у Nano Energy, фторовмісні молекули утворюють “трибоелектричні зони”, які здатні до бездротового зв’язку Bluetooth з власним живленням. Папір, надрукований таким методом, не потребує зовнішніх акумуляторів, оскільки виробляє електроенергію під час контакту з пальцями користувача.

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Gizmodo повідомляє, що це не перший раз, коли інженери знаходять нові способи використання паперу в електроніці. Кілька місяців тому дослідники університету Міссурі створили медичний пристрій, що кріпився на олівець, який може контролювати такі показники, як пульс, частота дихання, рівень глюкози, температура тіла та склад поту.