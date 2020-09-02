Американські інженери створили

Американські інженери створили "інтерактивний" папір

Відео
Укрінформ
Інженери університету Пердью у США розробили процес друку, що дозволяє перетворити папір на клавіатуру для ноутбука.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gizmodo.

Новий процес друку передбачає покриття паперу або картону “молекулами з високим вмістом фтору”. Цей метод робить папір стійким до пилу та води, тобто на ньому можна друкувати у декілька шарів і не розмити чорнило.

Згідно з доповіддю, опублікованою у Nano Energy, фторовмісні молекули утворюють “трибоелектричні зони”, які здатні до бездротового зв’язку Bluetooth з власним живленням. Папір, надрукований таким методом, не потребує зовнішніх акумуляторів, оскільки виробляє електроенергію під час контакту з пальцями користувача.

Читайте також: Microsoft розробила програму для виявлення діпфейків

Gizmodo повідомляє, що це не перший раз, коли інженери знаходять нові способи використання паперу в електроніці. Кілька місяців тому дослідники університету Міссурі створили медичний пристрій, що кріпився на олівець, який може контролювати такі показники, як пульс, частота дихання, рівень глюкози, температура тіла та склад поту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-