Google маркуватиме зображення, захищені авторським правом

Компанія Google випустила оновлення застосунку Google Images для спрощення ліцензування зображень, захищених авторським правом.

Про це повідомляє The Verge, передає Укрінформ.

Зображення з інформацією, яку надає видавець про ліцензію, з’являтиметься у пошуку зі значком “Ліцензується” над заголовком. При натисканні на картинку відображатимуться умови щодо ліцензування та умови придбання авторського права.

Оновлення може допомогти видавцям, фотографам та митцям охопити ширшу аудиторію. Також користувачі легко знаходитимуть зображення, які мають право використовувати.

Оскільки Google спочатку був безкоштовним інструментом для зберігання зображень в Інтернеті, з часом компанія мала запровадити зміни, щоб убезпечити ліцензовані матеріали від викрадення. Наприклад, декілька років тому Google прибрала кнопку перегляду повнорозмірного зображення безпосередньо з результатів пошуку, заохочуючи читачів відвідати відповідний вебсайт.