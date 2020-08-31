Google змоделювала хімічну реакцію на квантовому комп’ютері

Група дослідників з команди Google AI Quantum здійснила найбільше хімічне моделювання на квантовому комп’ютері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

У цьому моделюванні команда вчених зімітувала простий хімічний процес методом обчислення квантових розрахунків Гартрі-Фока - реакції молекули діазену з атомами водню, результатом якої став змінений хімічний склад сполуки.

Команда поєднала квантову систему зі звичайним комп’ютером для перевірки достовірності результатів. Його використали для аналізу результатів, отриманих машиною Sycamore, а потім - для визначення нових параметрів обчислень. Цей процес науковці повторювали, поки квантовий комп’ютер не досягнув мінімального значення розрахунку.

На сайті зазначається, що передбачення хімічних процесів шляхом їх моделювання на комп’ютері є корисною функцією для хіміків. Цифрове прогнозування дає можливість створювати широкий спектр нових матеріалів із невідомими до цього властивостями. Сучасним комп’ютерам не вистачає потужності для завдань подібного виду, тому компанія використала квантові моделі для симуляції.