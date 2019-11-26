Google створить квантовий комп'ютер для подорожей у часі через “кротові нори”

Вчені Google представили роботу, в якій описали принципову можливість створення квантового комп'ютера для моделювання процесів подорожі через "тунелі" в просторі-часі (так звані червоточини, або "кротові нори").

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Вчені Google разом з колегами зі Стенфордського, Мерілендського і Амстердамського університетів опублікували роботу з описом технології, за допомогою якої в майбутньому можна буде створити імітацію" червоточини "просто в лабораторії і досліджувати її більш детально", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, запропонована дослідниками технологія заснована на явищі квантової гравітації.

Зазначається, що поки вчені не змогли пов'язати гравітацію з квантовою теорєю, але співробітники Google показали, що взаємодія цих двох сил - квантова гравітація - може проявлятися в певних системах, які можна змоделювати в лабораторії.

Більш того, фахівці корпорації разом з іншими вченими хочуть створити модель однієї з таких систем, яка дозволить простежити за інформацією, що проходить через "червоточину" між двома чорними дірами.

Для цього автори нової роботи пропонують створити квантовий комп'ютер з двома наборами пов'язаних кубітів, які будуть розділені на дві групи. Між цими двома групами дослідників хочуть передати певний масив інформації і подивитися, як її обсяг впливає на стабільність системи.

Як відомо, "червоточина", або "кротова нора", є гіпотетичною структурою, яка представляє собою "тунель" між двома частинами простору-часу. Теоретична можливість існування такої структури описується спеціальним рішенням рівнянь поля Ейнштейна. Однак до цього часу підтвердити існування "червоточини" вченим не вдалося.