Google розробила найпотужніший у світі комп'ютер

Компанія Google стверджує, що розробила комп'ютер, якому потрібно лише 200 секунд, щоб виконати розрахунки, на які іншим суперкомп'ютерам потрібні тисячоліття.

Про це повідомляється у блозі компанії.

“Сьогодні науковий журнал Nature опублікував результати зусиль Google зі створення квантового комп'ютера, що може виконувати завдання, на які не здатний класичний комп'ютер; це відомо в цій галузі як ”квантова перевага”. На практиці наш процесор, який ми називаємо Sycamore, виконав за 200 секунд обчислення, які зайняли б у найшвидшого у світі суперкомп'ютера 10 000 років”, - йдеться у публікації.

У Google зазначили, що вони йшли до цього результату протягом довгих років. Тепер же Google має намір “з'ясувати, як застосувати цю технологію під час роботи”.

Також компанія опублікувала відеоролик, в якому пояснює принцип роботи Sycamore.

Квантові комп'ютери можуть потенційно вирішити проблеми, які були б надто важкими або навіть неможливими для класичних комп'ютерів - наприклад, розробити кращі батареї, з'ясувати, які молекули можуть зробити ефективні ліки або мінімізувати викиди від створення добрив. Вони також можуть допомогти вдосконалити існуючі передові технології, такі як машинне навчання.

Бізнесвумен і дочка американського президента Іванка Трамп також прокоментувала дану новину у Twitter, заявивши, що США продовжують лідирувати у світі у сфері технологічних інновацій.

Фото: google