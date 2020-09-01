Чотири камери і потужна батарея: Samsung представив новий смартфон
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.
У компанії стверджують, що завдяки потужному акумулятору смартфон може працювати впродовж двох днів без підзарядки. Також пристрій має вбудований процесор Snapdragon 730.
Серед іншого, Samsung Galaxy M51 має 17-сантиметровий дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах та роздільною дальністю типу FHD+.
З боку у смартфоні розташований зчитувач відбитків пальців. Загалом у пристрої вбудовані 4 камери – у 32Мп попереду та 64Мп, 12Мп й 5Мп на зворотній частині.
Операційна пам'ять Samsung Galaxy M51 сягає 6 Гб, а внутрішня - 128 Гб. При цьому, користувачі зможуть розширити розмір внутрішньої пам’яті завдяки додатковій карті microSD.
Вартість одного смартфона становить 300 євро, а перші доставки очікуються 11 вересня.
Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei представила новий розумний годинник Huawei Watch Fit із прямокутним екраном.