Чотири камери і потужна батарея: Samsung представив новий смартфон

Південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Samsung Galaxy M51 з батареєю, потужність якої становить 7 000 ампер за годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

У компанії стверджують, що завдяки потужному акумулятору смартфон може працювати впродовж двох днів без підзарядки. Також пристрій має вбудований процесор Snapdragon 730.

Серед іншого, Samsung Galaxy M51 має 17-сантиметровий дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах та роздільною дальністю типу FHD+.

З боку у смартфоні розташований зчитувач відбитків пальців. Загалом у пристрої вбудовані 4 камери – у 32Мп попереду та 64Мп, 12Мп й 5Мп на зворотній частині.

Операційна пам'ять Samsung Galaxy M51 сягає 6 Гб, а внутрішня - 128 Гб. При цьому, користувачі зможуть розширити розмір внутрішньої пам’яті завдяки додатковій карті microSD.

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Вартість одного смартфона становить 300 євро, а перші доставки очікуються 11 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei представила новий розумний годинник Huawei Watch Fit із прямокутним екраном.