IBM створила "хмарну" лабораторію з виготовлення ліків

Компанія IBM створила лабораторію, яка за допомогою штучного інтелекту та робототехніки дозволяє вченим проводити експерименти повністю дистанційно.

Про це повідомляє MIT Technology Review, передає Укрінформ.

Нова хімічна лабораторія має назву RoboRXN. Вона поєднує технологію штучного інтелекту, платформу хмарних обчислень та роботів, щоб допомогти вченим проєктувати та синтезувати молекули під час роботи з дому.

MIT Technology Review зазначає, що на виготовлення нових ліків необхідні десятки років та мільйони доларів. Значну частину ресурсів займає наполегливе повторення синтезу сполук та навчання шляхом помилок. IBM сподівається, що така платформа, як RoboRXN, зможе прискорити цей процес шляхом передбачення рецептів сполук та автоматизації експериментів. Теоретично, це призведе до зниження витрат на розробку ліків та дасть змогу вченим швидко реагувати на такі кризи здоров’я, як пандемія, вимоги соціального дистанціювання під час якої спричинили уповільнення лабораторних робіт.

Вчені можуть зайти в лабораторію через браузер. На чистому полотні вони малюють структуру молекулярних сполук, які хочуть зробити, а платформа використовує метод машинного навчання, щоб передбачити необхідні інгредієнти та порядок їх змішування. Потім вона надсилає вказівки роботу у віддалену лабораторію для виконання. Після завершення експерименту платформа надсилає науковцям звіт із результатами.

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Американська електронна корпорація IBM є однією з найбільших світових виробників комп'ютерів та програмного забезпечення. Вона посідає шосте місце в списку найбільших компаній світу. IBM виробляє та продає апаратне та програмне забезпечення і послуги у сферах від мейнфреймів до нанотехнологій.

Фото: MIT Technology Review