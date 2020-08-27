У Канаді створили "віртуального філософа" на основі штучного інтелекту

Програміст із Ванкувера Мурат Айфер розробив штучний інтелект, який може відповідати на запитання філософського характеру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Next Web.

Програма Philosopher AI спочатку аналізує текст за допомогою нейроалгоритму Open AIGPT-3, а потім розмірковує вголос на тему або просто дає відповідь на конкретне запитання.

За словами Айфера, дуже малоймовірно, що сама програма згенерує власні ідеї, вона просто «імітує наявність знань».

Зазначається, що на деякі питання «віртуальний філософ» ще відмовляється відповідати, а саме: яка релігія гірша, хто розумніший - чоловіки чи жінки?

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Наразі невідомо, чому програма відмовляється відповідати на деякі запитання.

Як повідомляв Укрінформ, група вчених із британського Університету Ворвіка ідентифікувала 50 нових екзопланет у космосі завдяки використанню алгоритму на основі штучного інтелекту, який проаналізував старі дані Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

Фото: Dimitris Pollatos