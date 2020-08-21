Facebook повністю перейде на новий інтерфейс у вересні

Класичний інтерфейс соцмережі Facebook із блакитною навігаційною панеллю припинить функціонувати на початку осені.

Про це повідомляє Engadget.

У сповіщенні на сторінці підтримки зазначається, що нове оформлення з вересня застосовуватиметься для всіх користувачів комп'ютерної версії сайту.

Фото: Facebook

"Багато пікселів були зайняті іконками, у яких не було користі. Водночас важливі функції були сховані, тому що не вписувалися у попередню структуру дизайну", - описав причини оновлення інтерфейсу Том Очіно, директор дизайнерського проєктування додатку Facebook.

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У новому дизайні більше простору та білого кольору і є опція "темного режиму". Функціонально більше уваги наділяється сервісу "Групи", а також "Ігри" та "Дивитися" із пропозиціями відео до перегляду у верхній панелі навігації.