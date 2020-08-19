Зонд ОАЕ здійснив перший маневр дорогою на Марс

Зонд «Надія» у рамках місії Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс успішно завершив перший маневр, необхідний для виправлення траєкторії польоту по дорозі до Червоної планети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місія у Твітер.

«Місія «Надія» успішно завершила перший маневр, необхідний для виправлення траєкторії польоту. Велике досягнення під час польоту на Марс», - повідомили в місії.

У місії також додали, що для корегування траєкторії були вперше ввімкнені усі шість двигунів Delta-V, аби зонд напряму летів у бік орбіти Марсу.

The #HopeProbe has successfully completed its first trajectory correction manoeuvre - a major milestone in its journey to #Mars. This marks the first firing of the probe’s six Delta-V thrusters, for course correction that will see the probe directly targeting Mars’ capture orbit. pic.twitter.com/fYRWunYFbM — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) August 17, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня ОАЕ запустили зонд «Надія» в рамках місії на Марс - першої в арабському світі. Очікується, що місія досягне Марсу в першому кварталі 2021 року.