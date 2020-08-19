Зонд ОАЕ здійснив перший маневр дорогою на Марс

Зонд ОАЕ здійснив перший маневр дорогою на Марс

Укрінформ
Зонд «Надія» у рамках місії Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс успішно завершив перший маневр, необхідний для виправлення траєкторії польоту по дорозі до Червоної планети. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місія у Твітер.

«Місія «Надія» успішно завершила перший маневр, необхідний для виправлення траєкторії польоту. Велике досягнення під час польоту на Марс», - повідомили в місії.

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У місії також додали, що для корегування траєкторії були вперше ввімкнені усі шість двигунів Delta-V, аби зонд напряму летів у бік орбіти Марсу.

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня ОАЕ запустили зонд «Надія» в рамках місії на Марс - першої в арабському світі. Очікується, що місія досягне Марсу в першому кварталі 2021 року.

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