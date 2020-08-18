Chrome для Android додав функцію маркування "якісних" вебсторінок

Браузер Chrome для операційної системи Android додаватиме мітку "Швидкі сторінки" до контекстного меню вебсайтів, які він вважає якісними.

Про це повідомляється на сайті Chrome, передає Укрінформ.

Якщо натиснути на посилання перед входом на сайт, з’явиться помітка "Швидка сторінка", яка підтвердить, що вебсайт відповідає стандартам Google.

Google зазначила, що мітки базуватимуться на даних Core Web Vitals - таких, як взаємодія користувачів із сайтом, швидкість завантаження сторінки та стабільність вмісту сторінки під час завантаження.

У повідомленні компанія зазначила, що "оптимізація Core Web Vitals може потребувати додаткових зусиль розробників для покращення сторінки". Для цього компанія оновила інструменти для розробників та додала рекомендації для роботи з ними.

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Як повідомляє VentureBeat, зміни у Chrome для Android є частиною плану Google із підвищення якості користування браузером. Компанія зазначила, що "може експериментувати з маркуванням різних частин інтерфейсу Chrome".