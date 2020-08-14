Таблиці Google Sheets та Microsoft Excel перенесли у тривимірну віртуальну реальність

Розробники створили інтерфейс електронної таблиці у віртуальній реальності, який може розширити програми з пласких екранів до тривимірного формату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VentureBeat.

Класичні електронні таблиці обмежені рамками 2D-вікон та дисплеїв. Група дослідників передбачає, що використання тривимірного простору для меню та перестановки віконець покращить процес використання програм.

Площу навколо таблиці у 3D можна використовувати для відображення довідкового матеріалу, поширених формул, або повної колекції таблиць у форматі попереднього перегляду. Також є можливість створити таблицю, яка розміром набагато перевищує класичну 30-градусну - у гарнітурі доповненої реальності вона займатиме близько 110 градусів.

Робочу область тривимірної таблиці можна розширити “плаваючими” іконками, як-от, віртуальним смітником, щоб зробити використання інтерфейсу зручнішим. Серед інших особливостей 3D-таблиць - ефект тіні, сферичні кнопки та інші візуальні елементи, які ніби “вистрибують" із пласких сторінок.

У розробці проєкту взяли участь члени Mixed Reality Lab Кобургського університету у Німеччині, професор Кембриджського університету і два дослідники Microsoft - експерт зі змішаної реальності Ейл Офек та інженер графічного інтерфейсу Мішель Пагуда.

Віртуальний інтерфейс дослідники створили на основі процесора Unity, а також використовували гарнітуру HTC Vive Pro VR та планшет Microsoft Surface Pro 4 і стилус, який додає свободи руху у просторі 3D.

Як це працює, можна побачити за посиланням.