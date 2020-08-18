SpaceX запускає нову групу супутників "інтернету від Маска"

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала у вівторок, 18 серпня, запуск ракети Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink.

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Твіттері, передає Укрінформ.

Як зазначається, Falcon 9 виведе на орбіту партію з 58 супутників та 3 космічні апарати компанії Planet Labs.

Запуск планується здійснити в 10:31 за часом Східного узбережжя США (17:31 за київським часом) зі стартового комплексу LC-40 на космодромі NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Попередня партія з 57 супутників Starlink була запущена 7 серпня.

Як повідомлялося, нещодавно компанія, заснована Ілоном Маском, запустила бетатестування проєкту Starlink - супутникової системи для забезпечення жителів Землі глобальним доступом до інтернету. Цей проєкт розвивали і розвивають низка великих компаній - Amazon, Boeing, OneWeb, Samsung, SpaceX. Але саме остання домоглася найбільшого успіху.