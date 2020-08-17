IBM представила 30-ядерний процесор

Американська корпорація IBM анонсувала новий процесор Power10 на конференції Hot Chips-2020, яка цьогоріч відбулася онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VentureBeat.

Power10 є наступником моделі Power9 та представляє нове покоління процесорів IBM. Компанія стверджує, що він утричі ефективніший, ніж попередник, а також забезпечує більшу продуктивність при виконанні завдань.

Power10 розроблявся протягом п’яти років. Це перший 7-нанометровий процесор IBM, розробка якого почалася у 2015-му, коли IBM, Samsung та ще кілька компаній інвестували 3 млн дол. у його створення.

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Інженер IBM та розробник Power10 Вільям Старк зазначив, що конфігурацій моделі буде кілька. Максимальна пропозиція для однопроцесорного модуля сягає 15 ядер SMT8, а для двопроцесорного - 30 ядер.

Крім економії енергії, Power10 здатний забезпечувати захист апаратного обладнання, з яким він використовується. IBM зазначила, що процесор здатний підвищити продуктивність підприємств, які використовують штучний інтелект, у 10-20 разів порівняно із попередньою моделлю.

Як повідомляє VentureBeat, у 2018 році компанія оголосила, що виробництвом Power10 займатиметься Samsung. Старк зазначив, що розробляються кілька системних пропозицій, що стануть доступними у другій половині 2021 року.

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Як і попередні процесори Power, Power10 відкритий до ліцензування та модифікації для 250 членів фонду OpenPower, серед яких Google, Nvidia, Mellanox і Tyan.

Модель процесора Power9 представили на конференції OpenChips у 2016 році. На відміну від Power10, він доступний у версіях 12 та 24 ядер. Один із найшвидших суперкомп’ютерів у світі - Summit - національної лабораторії Oak Ridge у США працює на основі Power9 та процесора Nvidia Tesla як прискорювача.

Фото: IBM