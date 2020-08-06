Штучний інтелект даватиме поради про здоровий спосіб життя через смартфон

Учені зі Стенфордського інституту у Гарварді та Мічиганського університету розробили систему штучного інтелекту, яка може давати поради щодо здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VentureBeat.

Мобільні медичні програми даватимуть поради щодо здорового способу життя та спрямовані покращити стан користувача. Наприклад, такий додаток може надсилати пропозиції залежно від погоди, фізичної активності та місця розташування людини.

Зазначається, що ефективність будь-якого додатку для здорового способу життя залежить від того, наскільки своєчасно він надсилатиме повідомлення з порадами.

Система штучного інтелекту, яку розробили вчені, отримала назву IntelligentPooling. Вона досліджує оптимальний час для “втручання” у життя користувачів. Програма фіксує періоди, коли можна дати пораду, на основі даних з пристроїв користувача та надає персоналізовані рекомендації протягом дня.

Вчені провели дослідження, у якому взяли участь 10 осіб із "розумними" годинниками. Вони встановили ліміт для програми, яка могла надсилати 5 повідомлень на добу для кожного учасника протягом 90 днів з урахуванням таких даних, як погодні умови, час доби та день тижня.

Дослідники зазначають, що для ефективної роботи додатку необхідна ширша аудиторія, з пристроїв якої він збиратиме дані.

“Питання про те, як оцінювати користь та ризики для кожного користувача - це напрямок для подальшої роботи,” - зазначили дослідники.