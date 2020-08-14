Мінцифри готове сприяти переїзду білоруських ІТ-компаній в Україну — Федоров

Міністерство цифрової трансформації готове сприяти переїзду білоруських ІТ-компаній в Україну.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому наголосив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

“Разом з українським ІТ-бізнесом Міністерство цифрової трансформації готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду ІТ-компаній та фахівців до України. Українська ІТ-компанія може запросити до себе на роботу такого іноземця”, - заявив він.

За його словами, міністерство готове у режимі 24/7 надавати сприяння та консультаційну підтримку іноземним ІТ-спеціалістам, які бажають локалізуватися в Україні.

Федоров розповів, що таким іноземцям для легалізації в Україні достатньо копії паспорта із завіреним перекладом та кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія має звернутися із заявою до Центру зайнятості, до якої додати копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видасть такий дозвіл, запевнив урядовець.

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Він зауважив, що IT-сектор у Білорусі кілька років поспіль активно розвивався та забезпечував до 10% ВВП.

Наразі, за словами керівника Мінцифри, відомство вже забезпечило можливість іммігрувати до України 5000 висококваліфікованим ІТ-спеціалістам.

Федоров висловив сподівання, що запропоновані Україною можливості дадуть змогу ІТ-компаніям Білорусі вистояти в умовах кризи, щоб потім повернутися на батьківщину економічно сильними і готовими підтримати свою країну.

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів, які відбулися 9 серпня.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві.

В країні спостерігаються серйозні обмеження з доступом до мережі Інтернет, мобільним зв'язком та систематичні перебої в роботі банківської системи.