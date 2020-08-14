Hubble з’ясував причину затемнення зірки Бетельгейзе

Телескоп Hubble допоміг з’ясувати, що затемнення Бетельгейзе, другої за яскравістю зірки в сузір'ї Оріона, стало результатом викидів частини її гарячої речовини.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

У жовтні минулого року астрономи почали спостерігати за затемненням зірки Бетельгейзе, однак не могли зрозуміти її причину.

Тепер завдяки аналізу даних телескопу Hubble від Європейського космічного агентства, вчені вважають, що затемнення гігантської зірки «дуже ймовірно» відбулося в результаті викидів частини її гарячої речовини у Всесвіт. Саме ці викиди сформували темну хмару, яка затьмарила зірку для астрономів на Землі.

У квітні цього року Бетельгейзе, що знаходиться за 725 світлових років від нашої планети, повернулася до своєї звичайної яскравості.

Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних астрономів виявила у Всесвіті нову галактику SPT0418-47, чия структура дуже схожа на галактику Чумацький Шлях, в якій розташована Сонячна система.

Фото: spacetelescope.org