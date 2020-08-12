У Дніпрі провели вогневі випробування двигунів для нової ракети “Циклон-4”

У Дніпрі завершили вогневі випробування рідинних двигунів верхнього ступеня нової ракети-носія “Циклон-4”.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба конструкторського бюро "Південне" у Фейсбуці.

“5-7 серпня 2020 року ДП «КБ «Південне» успішно провело заключні доводочні випробування рідинної реактивної системи (РРС) верхнього ступеня ракети-носія “Циклон-4”, розробленої КБ “Південне” та виготовленої ДП “ВО Південмаш”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що випробування проходили у два етапи.

5 серпня - основні вогневі випробування, в ході яких РРС відпрацьовувала циклограму включень рідинних ракетних двигунів малої тяги, наближену до польотної.

7 серпня - доповнюючі вогневі випробування, в ході яких виконувалось напрацювання ресурсу включень рідинних ракетних двигунів малої тяги та РРС у цілому.

Під час випробувань кожен з десяти рідинних ракетних двигунів малої тяги, із складу рідинної реактивної системи, виконав близько 40 000 включень, а сумарне вогневе напрацювання кожного становило майже 2000 с.

У конструкторськорму бюро зазначають, що ці випробування завершили повний цикл наземного відпрацювання рідинної реактивної системи верхнього ступеня РН «Циклон-4» й остаточно підтвердили працездатність обраної конструкції та її вузлів і відповідність основним характеристикам.

“Завершення випробувань рідинної реактивної системи верхнього ступеня РН «Циклон-4» дає заділ для створення нових реактивних систем для перспективних ракет-носіїв нашої власної розробки - розробки ДП “КБ “Південне”, - впевнені у конструкторському бюро.

Як повідомляв Укрінформ, на державному підприємстві «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» у липні 2020 року успішно провели випробування рідинного ракетного двигуна РД861К.

Двигун РД861К розроблено КБ «Південне» та вироблено на Південмаші. Його планують використовувати як маршовий на третьому ступені ракети-носія «Циклон-4».

фото: КБ Південне