Xiaomi представила телевізор із прозорим дисплеєм

Китайська компанія Xiaomi представила телевізор Mi TV Lux Transparent Edition із прозорим дисплеєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gadgets 360.

Телевізор Mi TV Lux Transparent Edition має прозорий екран із органічного світлодіоду у 139,7 см. Його роздільна здатність сягає 1920 х 1080 пікселів. Час відгуку матриці: 1 мс, а динамічна контрастність екрану становить 150000:1.

Зазначається, що колірне покриття сягає 93% від стандарту DCI-P3.

Пристрій підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц. Загальна вага телевізора - 24,96 кг, а його товщина - усього 5,7 мм.

Вартість Mi TV Lux Transparent Edition становить близько 7200 доларів США. Пристрої з’являться у продажі на території Китаю вже 16 серпня.