Google створила онлайн-платформу для навчання в Індії

Компанія Google співпрацює з одним із найбільших штатів Індії - Махараштрою, щоб забезпечити мільйони учнів та вчителів цифровими класами.

Про це повідомляє Techcrunch.

У компанії Google, яка нещодавно оголосила про наміри інвестувати 10 млрд дол. в Індію, зазначили, що у партнерстві з урядом західного штату Махараштра безкоштовно надасть 23 мільйонам студентів та вчителям доступ до освітніх послуг компанії.

Як повідомляє Google, понад 150 тис. вчителів записалися на програму менш ніж за 48 годин.

Штат Махараштра найбільше постраждав від COVID-19 в Індії та має 460 тис. підтверджених випадків зараження. Цей штат, як і всі інші, дотримався розпорядження Нью-Делі наприкінці березня та закрив усі навчальні заклади.

Варша Гайквад, міністр освіти Махараштри, заявила, що партнерство з Google допоможе розробити технічні рішення щодо навчання онлайн для учнів приблизно 190 тис. шкіл. "Наша мета - перетворити Махараштру на найпрогресивніший штат в освіті шляхом ефективного використання онлайн-ресурсів, платформ та технологій", - сказала вона.

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Google надає доступ учням та викладачам до великої кількості сервісів, як-от G Suite для освіти, Google Forms для проведення вікторин та тестів, відеоконференцій Google Meet, а також Google Classroom. Завдяки цьому викладачі можуть створювати та переглядати завдання і безпосередньо спілкуватися з учнями.

Компанія повідомила, що також додала мову маратхі, популярну у штаті, у додаток Teach from Anywhere для освітян.

Google почала партнерство з освітянами Індії кілька місяців тому. У липні компанія оголосила, що співпрацює з Центральною радою середньої освіти, державним органом, який здійснює нагляд за освітою в приватних і державних школах Індії, для надання своїх освітніх пропозицій більш ніж 1 мільйону вчителів з 22 тис. шкіл країни.