Київстар підключив до 4G ще 24 населені пункти Буковини

Національний телеком-оператор “Київстар” розширив мережу 4G ще у 24 віддалених населених пунктах Чернівецької області.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Завдяки можливості розвивати 4G на частотах 900 МГц мобільний оператор підключає до нової технології зв’язку віддалені населені пункти. Швидкісний мобільний інтернет від національного оператора Київстар з’явився ще у 24 віддалених населених пунктах у Глибоцькому, Сторожинецькому, Кельменецькому, Кіцманському, Новоселицькому та інших районах Чернівецької області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території цих населених пунктів проживає 27 тисяч людей. Це, зокрема, сільськогосподарські центри Михайлівка, Ставчани та Строїнці, а також осередки “зеленого туризму” Оселівка, Чорнівка та райцентр Кіцмань. Відтепер завдяки зв’язку 4G мешканці цих віддалених куточків отримають нові можливості для розвитку підприємництва, здобуття освіти, інтернет-спілкування.

Читайте також: Київстар підключив до 4G ще 741 населений пункт

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 оператори мобільного зв’язку України розпочали обмін частотами (рефармінг) у діапазоні 900 МГц. Цьому передували 2 роки кропіткої роботи за участі всіх мобільних операторів, регулятора та державних органів. Рефармінг радіочастот став можливим у тому числі завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. В результаті це дало можливість телеком-регулятору перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот по всій Україні для розвитку 4G/LTE.

Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття також в інших діапазонах – 1800 МГц і 2600 МГц.

Від початку 2020 року оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE майже 5 тисяч населених пунктів. А за два роки розвитку 4G доступ до швидкісного мобільного інтернету від Київстар забезпечено в 12 тисячах населених пунктів.

У планах компанії за два роки надати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України.

Фото: Київстар