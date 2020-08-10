Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало знімки зниклих льодовиків Арктики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний центр даних про сніг і лід (NSIDC) і IFL Science.

Зазначається, що 38 років тому крижані шапки представляли частину ландшафту. На знімках, зроблених апаратурою NASA, їх вже немає.

Крига покривала плато Хейзен на північному сході острова Елсмір, але тепер він зник.

Фото: IFL Science