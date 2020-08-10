NASA показало знімки зниклих льодовиків Арктики

NASA показало знімки зниклих льодовиків Арктики

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Укрінформ
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало знімки зниклих льодовиків Арктики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний центр даних про сніг і лід (NSIDC) і IFL Science.

Зазначається, що 38 років тому крижані шапки представляли частину ландшафту. На знімках, зроблених апаратурою NASA, їх вже немає.

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Крига покривала плато Хейзен на північному сході острова Елсмір, але тепер він зник.

Фото: IFL Science

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