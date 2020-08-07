Статки Цукерберга сягнули $100 мільярдів після запуску конкурента ТікТок

Статки засновника компанії Facebook Марк Цукерберг сягнули 100 мільярдів доларів США після запуску в соцмережі Інстаграм нової функції Інстаграм Рілс (Instagram Reels), яка має стати конкурентом для відеосервісу ТікТок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У четвер акції компанії Facebook, в якій доля Цукерберга становить 13%, зросли ще на 6% після появи Інстаграм Рілс. Таким чином його статики досягли позначки у 100 мільярдів доларів США.

Зазначається, що тепер у світі є вже троє людей, чиї статки дорівнюють або є більшими за 100 мільярдів доларів США. Окрім Цукерберга, також в ексклюзивному списку перебувають співзасновник Microsoft Білл Гейтс та гендиректор Amazon Джефф Безос.

Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Інстаграм, якою володіє Facebook, 5 серпня представила нову функцію Інстаграм Рілс (Instagram Reels), яка повинна стати конкурентом для відеосервісу TikTok.